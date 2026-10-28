"Home alone": Зеленський розповів, як війна на Близькому Сході вдарила по Україні

Війна на Близькому Сході негативно вплинула на військову та фінансову підтримку України. Зокрема, протягом 2026 року Київ отримував від США лише 12 ракет для систем Patriot на місяць.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського журналістам.

За словами Зеленського, конфлікт на Близькому Сході має наслідки для всього світу. Однією з причин глобальних енергетичних проблем президент назвав ситуацію навколо Ормузької протоки. Водночас війна в регіоні впливає і на підтримку України.

Глава держави заявив, що протягом усього 2026 року Україна отримувала від США по 12 ракет для систем Patriot щомісяця. Він пов'язав такі обмежені поставки з війною на Близькому Сході.

Президент пояснив, що потреби української протиповітряної оборони значно перевищують ці обсяги.

За його словами, навіть якщо розраховувати на 150 американських ракет-перехоплювачів на рік, Україні доводиться протистояти приблизно 150 балістичним ракетам на місяць.

"Я думаю, це відповідь на багато різних запитань", - зазначив Зеленський, коментуючи ситуацію з постачанням ракет.

Він також визнав, що домовленості України з іншими країнами вплинули на кількість ракет для Patriot, які були доступні Києву. Водночас президент наголосив, що українська сторона намагається домовитися з партнерами про додаткові поставки антибалістичних ракет.

Однак для цього потрібне погодження з боку США. Зеленський пояснив, що без підпису американського міністра оборони Піта Гегсета такі поставки неможливі.

Зеленський назвав ситуацію серйозним викликом

Президент також звернув увагу на збіг кількох проблем у відносинах зі США. Серед них він згадав питання Starlink і Starshield, обміну розвідданими, постачання ракет-перехоплювачів для боротьби з російськими балістичними ударами, а також домовленості щодо російського дизельного пального.

За словами Зеленського, сукупність цих питань створює для України складну ситуацію.

"Ми розуміємо, куди все йде. "Home alone" - наступна частина. Це виклик, важкий виклик", - наголосив президент.

Зеленський наголосив, що ситуація на Близькому Сході має серйозне значення і для України. За його словами, українська сторона допомагала партнерам у регіоні на їхнє прохання.

"Україна тільки може там допомагати, що ми і робили, коли нас попросили щодо баз, де є громадяни Америки в Саудівській Аравії, ОАЕ, інших країнах. Але важливо, щоб криза там закінчилась", - підкреслив він.

Обмін розвідданими зі США відновився

Окремо Зеленський повідомив, що Україна та США відновили обмін розвідувальною інформацією.

Президент подякував американським партнерам, які долучилися до цього рішення.

"Ми вдячні американським партнерам - всім, хто це зробив: і президенту Дональду Трампу, і військовим, і кожному, хто допомагав", - підсумував він.