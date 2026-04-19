UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Зеленський хоче обговорити з Мадяром гроші "Ощадбанку"

23:15 19.04.2026 Нд
2 хв
Президент України заявив, що Орбан "вкрав" ці гроші
aimg Валерій Ульяненко
Фото: Володимир Зеленський (Getty Images)

Україна хоче повернути гроші "Ощадбанку", які були затримані в Угорщині. Це планується обговорити з лідером угорської партії "Тиса", яка перемогла на парламентських виборах, Петером Мадяром.

Як повідомляє РБК-Україна, про це президент України Володимир Зеленський розповів в етері телемарафону.

"Гроші хотілось би повернути. Вони у нас гроші забрали (мова про гроші "Ощадбанку", - ред.). Будемо говорити вже з Мадяром. Я думаю, що повинні повернути. Ці гроші просто Орбан (Віктор Орбан, - прем'єр Угорщини, - ред.) вкрав", - сказав він.

Угорські силовики 5 березня зупинили колону автомобілів "Ощадбанку", яка везла з Відня в Україну золото, а також десятки мільйонів доларів і євро. Угорщина заблокувала кошти, пославшись на підозру у "відмиванні грошей".

Зазначимо, під час рейду угорські правоохоронці пошкодили броньовані автомобілі банку, а частина золотих злитків зникла. Українська сторона звинуватила силовиків Угорщини у некомпетентності та навмисному псуванні майна.

Крім того, The Guardian писало, що до затриманих могли застосувати примусові ін’єкції невідомого препарату, схожого на "сироватку правди", щоб змусити їх давати свідчення. В одного з постраждалих після цього стався напад гіпертонії, і він втратив свідомість.

На ситуацію відреагували у Брюсселі. У Євросоюзі виступили проти свавілля Угорщини, наголосивши, що такі дії порушують принципи верховенства права та ставлять під загрозу безпеку міждержавних фінансових операцій у межах Шенгенської зони.

РБК-Україна також писало, що угорська влада заявила, що заарештовані кошти та золото будуть повернуті лише після завершення офіційного розслідування. Будапешт назвав захоплення колони "Ощадбанку" "заходом безпеки", заперечуючи політичний підтекст операції.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Володимир ЗеленськийОщадбанкУгорщинаПетер Мадяр