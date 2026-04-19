RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Зеленский хочет обсудить с Мадьяром деньги "Ощадбанка"

23:15 19.04.2026 Вс
2 мин
Президент Украины заявил, что Орбан "украл" эти деньги
aimg Валерий Ульяненко
Фото: Владимир Зеленский (Getty Images)

Украина хочет вернуть деньги "Ощадбанка", которые были задержаны в Венгрии. Это планируется обсудить с лидером венгерской партии "Тиса", которая победила на парламентских выборах, Петером Мадяром.

Как сообщает РБК-Украина, об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал в эфире телемарафона.

Читайте также: Ощадбанк подал иск против России на 1,3 млрд долларов: детали

"Деньги хотелось бы вернуть. Они у нас деньги забрали (речь о деньгах "Ощадбанка", - ред.). Будем говорить уже с Мадьяром. Я думаю, что должны вернуть. Эти деньги просто Орбан (Виктор Орбан, - премьер Венгрии, - ред.) украл", - сказал он.

Венгерские силовики 5 марта остановили колонну автомобилей "Ощадбанка", которая везла из Вены в Украину золото, а также десятки миллионов долларов и евро. Венгрия заблокировала средства, сославшись на подозрение в "отмывании денег".

Отметим, во время рейда венгерские правоохранители повредили бронированные автомобили банка, а часть золотых слитков исчезла. Украинская сторона обвинила силовиков Венгрии в некомпетентности и умышленной порче имущества.

Кроме того, The Guardian писало, что к задержанным могли применить принудительные инъекции неизвестного препарата, похожего на "сыворотку правды", чтобы заставить их давать показания. У одного из пострадавших после этого случился приступ гипертонии, и он потерял сознание.

На ситуацию отреагировали в Брюсселе. В Евросоюзе выступили против произвола Венгрии, подчеркнув, что такие действия нарушают принципы верховенства права и ставят под угрозу безопасность межгосударственных финансовых операций в пределах Шенгенской зоны.

РБК-Украина также писало, что венгерские власти заявили, что арестованные средства и золото будут возвращены только после завершения официального расследования. Будапешт назвал захват колонны "Ощадбанка" "мерой безопасности", отрицая политический подтекст операции.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Владимир ЗеленскийОщадбанкВенгрияПетер Мадьяр