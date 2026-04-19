Зеленский хочет обсудить с Мадьяром деньги "Ощадбанка"

"Деньги хотелось бы вернуть. Они у нас деньги забрали (речь о деньгах "Ощадбанка", - ред.). Будем говорить уже с Мадьяром. Я думаю, что должны вернуть. Эти деньги просто Орбан (Виктор Орбан, - премьер Венгрии, - ред.) украл", - сказал он.

Венгерские силовики 5 марта остановили колонну автомобилей "Ощадбанка", которая везла из Вены в Украину золото, а также десятки миллионов долларов и евро. Венгрия заблокировала средства, сославшись на подозрение в "отмывании денег".

Отметим, во время рейда венгерские правоохранители повредили бронированные автомобили банка, а часть золотых слитков исчезла. Украинская сторона обвинила силовиков Венгрии в некомпетентности и умышленной порче имущества.

Кроме того, The Guardian писало, что к задержанным могли применить принудительные инъекции неизвестного препарата, похожего на "сыворотку правды", чтобы заставить их давать показания. У одного из пострадавших после этого случился приступ гипертонии, и он потерял сознание.