Ощадбанк подав позов проти Росії на 1,3 млрд доларів: деталі
Державний Ощадбанк передав до міжнародного арбітражу позов проти Росії через захоплені активи в окупованих регіонах.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявили у пресслужбі Ощадбанку.
Що відбулося
7 квітня 2026 року Ощадбанк офіційно ініціював міжнародний арбітраж проти Росії. Позов стосується захоплених активів та втрачених можливостей для роботи в Донецькій, Луганській, Херсонській та Запорізькій областях.
Ще у липні 2025 року банк надіслав Росії офіційне повідомлення про спір - відповіді не надійшло. Після цього справу передали до міжнародного суду.
Банк вимагає від РФ повернути понад 1,3 мільярда доларів.
Для порівняння: у справі щодо Криму Ощадбанк вже виграв арбітраж на 1,1 мільярда доларів. Також банк домігся арешту російського майна у Франції на десятки мільйонів євро.
"Цей позов - наступний крок у притягненні держави-агресора до фінансової відповідальності за збитки у чотирьох регіонах України", - зазначив голова правління Юрій Каціон.
