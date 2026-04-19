Зеленский хочет обсудить с Мадьяром деньги "Ощадбанка"
Украина хочет вернуть деньги "Ощадбанка", которые были задержаны в Венгрии. Это планируется обсудить с лидером венгерской партии "Тиса", которая победила на парламентских выборах, Петером Мадяром.
Как сообщает РБК-Украина, об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал в эфире телемарафона.
"Деньги хотелось бы вернуть. Они у нас деньги забрали (речь о деньгах "Ощадбанка", - ред.). Будем говорить уже с Мадьяром. Я думаю, что должны вернуть. Эти деньги просто Орбан (Виктор Орбан, - премьер Венгрии, - ред.) украл", - сказал он.
Венгерские силовики 5 марта остановили колонну автомобилей "Ощадбанка", которая везла из Вены в Украину золото, а также десятки миллионов долларов и евро. Венгрия заблокировала средства, сославшись на подозрение в "отмывании денег".
Отметим, во время рейда венгерские правоохранители повредили бронированные автомобили банка, а часть золотых слитков исчезла. Украинская сторона обвинила силовиков Венгрии в некомпетентности и умышленной порче имущества.
Кроме того, The Guardian писало, что к задержанным могли применить принудительные инъекции неизвестного препарата, похожего на "сыворотку правды", чтобы заставить их давать показания. У одного из пострадавших после этого случился приступ гипертонии, и он потерял сознание.
На ситуацию отреагировали в Брюсселе. В Евросоюзе выступили против произвола Венгрии, подчеркнув, что такие действия нарушают принципы верховенства права и ставят под угрозу безопасность межгосударственных финансовых операций в пределах Шенгенской зоны.
РБК-Украина также писало, что венгерские власти заявили, что арестованные средства и золото будут возвращены только после завершения официального расследования. Будапешт назвал захват колонны "Ощадбанка" "мерой безопасности", отрицая политический подтекст операции.