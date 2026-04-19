ua en ru
Вс, 19 апреля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Зеленский хочет обсудить с Мадьяром деньги "Ощадбанка"

23:15 19.04.2026 Вс
Президент Украины заявил, что Орбан "украл" эти деньги
aimg Валерий Ульяненко
Украина хочет вернуть деньги "Ощадбанка", которые были задержаны в Венгрии. Это планируется обсудить с лидером венгерской партии "Тиса", которая победила на парламентских выборах, Петером Мадяром.

Как сообщает РБК-Украина, об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал в эфире телемарафона.

"Деньги хотелось бы вернуть. Они у нас деньги забрали (речь о деньгах "Ощадбанка", - ред.). Будем говорить уже с Мадьяром. Я думаю, что должны вернуть. Эти деньги просто Орбан (Виктор Орбан, - премьер Венгрии, - ред.) украл", - сказал он.

Венгерские силовики 5 марта остановили колонну автомобилей "Ощадбанка", которая везла из Вены в Украину золото, а также десятки миллионов долларов и евро. Венгрия заблокировала средства, сославшись на подозрение в "отмывании денег".

Отметим, во время рейда венгерские правоохранители повредили бронированные автомобили банка, а часть золотых слитков исчезла. Украинская сторона обвинила силовиков Венгрии в некомпетентности и умышленной порче имущества.

Кроме того, The Guardian писало, что к задержанным могли применить принудительные инъекции неизвестного препарата, похожего на "сыворотку правды", чтобы заставить их давать показания. У одного из пострадавших после этого случился приступ гипертонии, и он потерял сознание.

На ситуацию отреагировали в Брюсселе. В Евросоюзе выступили против произвола Венгрии, подчеркнув, что такие действия нарушают принципы верховенства права и ставят под угрозу безопасность межгосударственных финансовых операций в пределах Шенгенской зоны.

РБК-Украина также писало, что венгерские власти заявили, что арестованные средства и золото будут возвращены только после завершения официального расследования. Будапешт назвал захват колонны "Ощадбанка" "мерой безопасности", отрицая политический подтекст операции.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Владимир Зеленский Ощадбанк Венгрия Петер Мадьяр
Новости
