Зеленський хоче безстрокової "зернової угоди" та додати порти Миколаїв та Ольвія

"Завдяки потужній участі ООН, Туреччини та інших партнерів ми показали, як співпраця кількох може повернути продовольчу безпеку багатьом", - сказав він.

Зеленський вважає, що "зернова угода" заслуговує на безстрокове подовження, незалежно від того, коли закінчиться війна Росії проти України, адже право на їжу - це фундаментальне право кожної людини у світі.

Він зазначив, що Україна з липня експортувала понад 10 млн тонн продовольства морським шляхом та може наростити експорт ще на мільйони тонн щомісячно.

"Для цього я пропоную розширити експортну "зернову ініціативу" на інші наші порти, зокрема на порти Миколаєва та Ольвія у Миколаївській області", - додав президент.