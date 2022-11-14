Генсек ООН сподівається на продовження "зернової угоди" Росією
Генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гутерреш сподівається, що Росія вирішить продовжити "зернову угоду", яка дозволяє експортувати зерно з України Чорним морем.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
За словами генсека, ООН "безперервно працює" над продовженням угоди, яка гарантує безпечний вихід суден з українським зерном у Чорне море.
Він додав, що з цього питання протягом минулого тижня було досягнуто "великого прогресу".
"Нам необхідні термінові дії для запобігання голоду та голоду у дедалі більшій кількості місць по всьому світу. Чорноморська зернова ініціатива та зусилля щодо забезпечення постачання російського продовольства та добрив на світові ринки мають важливе значення для глобальної продовольчої безпеки", - наголосив Гутерреш.
Зазначимо, що, згідно з домовленостями, дія "зернової угоди" закінчується у суботу, 19 листопада.
Нагадаємо, 11 листопада стало відомо, що в Женеві почалися переговори між російською делегацією та високопосадовцями ООН з приводу невдоволення Москви угодою щодо експорту зерна з Чорного моря.
Також ми писали, що, за даними Reuters, Росія домагається послаблення обмеження щодо державного Россільгоспбанку натомість на продовження "зернової угоди".
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.