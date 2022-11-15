Зеленский хочет бессрочного "зернового соглашения" и добавить порты Николаев и Ольвия

"Благодаря мощному участию ООН, Турции и других партнеров мы показали, как сотрудничество нескольких может вернуть продовольственную безопасность многим", - сказал он.

Зеленский считает, что "зерновое соглашение" заслуживает бессрочного продления, независимо от того, когда закончится война России против Украины, ведь право на еду - это фундаментальное право каждого человека в мире.

Он отметил, что Украина с июля экспортировала более 10 млн тонн продовольствия морским путем и может нарастить экспорт еще на миллионы тонн ежемесячно.

"Для этого я предлагаю расширить экспортную "зерновую инициативу" на другие наши порты, в частности, на порты Николаева и Ольвия в Николаевской области", - добавил президент.