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Зеленский хочет бессрочного "зернового соглашения" и добавить порты Николаев и Ольвия

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Соглашение по экспорту украинского продовольствия должно быть продлено бессрочно. Украина предлагает расширить инициативу на порты Николаев и Ольвия в Николаевской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение президента Украины Владимира Зеленского на саммите G20.

"Благодаря мощному участию ООН, Турции и других партнеров мы показали, как сотрудничество нескольких может вернуть продовольственную безопасность многим", - сказал он.

Зеленский считает, что "зерновое соглашение" заслуживает бессрочного продления, независимо от того, когда закончится война России против Украины, ведь право на еду - это фундаментальное право каждого человека в мире.

Он отметил, что Украина с июля экспортировала более 10 млн тонн продовольствия морским путем и может нарастить экспорт еще на миллионы тонн ежемесячно.

"Для этого я предлагаю расширить экспортную "зерновую инициативу" на другие наши порты, в частности, на порты Николаева и Ольвия в Николаевской области", - добавил президент.

Как сообщалось ранее, Россия вновь заявила о своем стремлении к беспрепятственному доступу на мировые рынки для экспорта своего продовольствия и удобрений.

Кроме того, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отметил, что Украина заинтересована в продолжении функционирования "зерновой инициативы", но РФ должна прекратить ее тормозить.

Между тем, генсекретарь ООН Антониу Гутерреш надеется, что Россия решит продолжить "зерновую инициативу".

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G20Владимир Зеленскийпродовольственный кризис