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Зеленський: у Херсонській області ЗСУ встановили контроль у 60 населених пунктах

Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун

Останніми днями українські військові встановили контроль у понад 60 населених пунктах Херсонської області.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його відеозвернення.

"Цього вечора Силами оборони України встановлено контроль більш ніж у 60 населених пунктах Херсонщини. Поліція розпочала стабілізаційні заходи. У самому ж Херсоні поліція також проводить стабілізаційні заходи", - зазначив президент України.

Раніше стало відомо, що у звільненому Херсоні військовою адміністрацією вводиться комендантська година. Він триватиме з 17:00 до 8:00.

Також ми писали, що до Херсона повернулися і приступили до виконання обов'язків військові адміністрації. ДСНС почала розмінувати території.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, вчора, 11 листопада, українські воїни зайшли до Херсона. Також наші герої звільнили Снігурівку - останнє місто Миколаївської області, яке було під контролем росіян.

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Володимир ЗеленськийХерсонська областьЗбройні сили УкраїниВторгнення Росії до України