Зеленський готовий зустрітися з Папою Римським у неділю: від чого це буде залежати

Президент України може зустрітися з Папою Римським Левом XIV у неділю, 18 травня. Остаточна доля зустрічі вирішиться найближчими днями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на французьку газету Libération.

"Можливо, в неділю, якщо все складеться. Однак ми ще не знаємо, як закінчиться цей тиждень", - сказав президент.

В інтерв'ю виданню та ще чотирьом ЗМІ, Зеленський не виключив своєї зустрічі з новим Папою Римським у неділю, 18 травня. Однак він уточнив, що все буде залежати від дипломатичного розвитку подій у відносинах з Росією.

Переговори щодо завершення війни в Україні

У неділю, 18 травня, на площі Святого Петра у Ватикані запланована інавгураційна меса Папи Римського Льва XIV. Очікується, що її відвідають багато лідерів іноземних держав.

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак не виключив, що Зеленський відвідає інтронізацію нового глави Католицької церкви.

10 травня під час саміту в Києві, лідери країн-членів "Коаліції рішучих" висунули ультиматум Росії з вимогою погодитися на 30-денне тотальне припинення вогню на фронті. У разі відмови європейські країни пригрозили Москві новими санкціями.

Однак російський диктатор Володимир Путін не погодився припинити вогонь, натомість запропонував 15 травня відновити переговори у Стамбулі, що були припинені навесні 2022 року.

Зеленський погодився відвідати Стамбул, але наголошує, що на них має бути присутній особисто Путін.

Водночас, Путін офіційно не відповів про готовність особисто прибути до Стамбулу. За даними ЗМІ, переговори можуть відвідати представники Кремля, а не диктатор особисто.

У США вимагають від Росії розпочати 30-денне перемир'я та під час його дії вести мирні переговори у Туреччині.

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