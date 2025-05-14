Зеленский готов встретиться с Папой Римским в воскресенье: от чего это будет зависеть

Президент Украины может встретиться с Папой Римским Львом XIV в воскресенье, 18 мая. Окончательная судьба встречи решится в ближайшие дни.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на французскую газету Libération.

"Возможно, в воскресенье, если все сложится. Однако мы еще не знаем, как закончится эта неделя", - сказал президент.

В интервью изданию и еще четырем СМИ, Зеленский не исключил своей встречи с новым Папой Римским в воскресенье, 18 мая. Однако он уточнил, что все будет зависеть от дипломатического развития событий в отношениях с Россией.

Переговоры по завершению войны в Украине

В воскресенье, 18 мая, на площади Святого Петра в Ватикане запланирована инаугурационная месса Папы Римского Льва XIV. Ожидается, что ее посетят многие лидеры иностранных государств.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак не исключил, что Зеленский посетит интронизацию нового главы Католической церкви.

10 мая во время саммита в Киеве, лидеры стран-членов "Коалиции решительных" выдвинули ультиматум России с требованием согласиться на 30-дневное тотальное прекращение огня на фронте. В случае отказа европейские страны пригрозили Москве новыми санкциями.

Однако российский диктатор Владимир Путин не согласился прекратить огонь, зато предложил 15 мая возобновить переговоры в Стамбуле, которые были прекращены весной 2022 года.

Зеленский согласился посетить Стамбул, но отмечает, что на них должен присутствовать лично Путин.

В то же время, Путин официально не ответил о готовности лично прибыть в Стамбул. По данным СМИ, переговоры могут посетить представители Кремля, а не диктатор лично.

В США требуют от России начать 30-дневное перемирие и во время его действия вести мирные переговоры в Турции.

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