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"Це поки секрет": у Росії уникають чіткої відповіді щодо перемовин у Стамбулі

Вівторок 13 травня 2025 13:03
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"Це поки секрет": у Росії уникають чіткої відповіді щодо перемовин у Стамбулі Фото: Володимир Путін, диктатор Росії (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Російська Федерація (РФ) уникає відповіді щодо складу перемовників, які прибудуть 15 травня до Стамбулу для діалогу з Україною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову комітету з міжнародних справ Державної думи Росії Леоніда Слуцького під час розмови з журналістами.

За словами Слуцького, під час зустрічі у Стамбулі перемовники "реалізовуватимуть запропоновану Путіним (Володимир Путін, диктатор, - ред.) конструкцію". Зокрема він висловив сподівання на те, що Київ "прислухається до позиції президента Росії".

Відповідаючи на питання про те, чи входитиме він до складу перемовників, Слуцький відповів: "А це секрет".

Варто пояснити, що Слуцький входив до російської делегації під час переговорів з Україною в березні 2022 року.

Речник президента Росії Дмитро Пєсков, якого цитує "Интерфакс", заявив, що Росія наразі продовжує готуватись до переговорів у Стамбулі. Він додав, що Кремль оголосить імена тих, хто представлятиме країну-терориста під час зустрічі з Україною лише, якщо "Путін вважатиме це потрібним".

Можливі переговори Росії та України

У ніч на 11 травня президент Росії відхилив пропозицію щодо зупинки бойових дій та виступив з ініціативою поновити прямі перемовини з Україною 15 травня у Стамбулі. Президент Володимир Зеленський, своєю чергою, погодився на діалог з Росією. Водночас український лідер наголосив, що основою для діалогу повинно бути запровадження режиму тиші, яку підтримали Київ, Вашингтон та "коаліція рішучих".

Пізніше Туреччина заявила про готовність виступити посередником у переговорах.

Окремо варто додати, що спеціальний представник голови Білого дому Дональда Трампа Кіт Келлог також підкреслював, що перемовини можуть розпочатися лише за умови встановлення режиму тиші.

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