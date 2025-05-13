"Це поки секрет": у Росії уникають чіткої відповіді щодо перемовин у Стамбулі

Російська Федерація (РФ) уникає відповіді щодо складу перемовників, які прибудуть 15 травня до Стамбулу для діалогу з Україною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову комітету з міжнародних справ Державної думи Росії Леоніда Слуцького під час розмови з журналістами.

За словами Слуцького, під час зустрічі у Стамбулі перемовники "реалізовуватимуть запропоновану Путіним (Володимир Путін, диктатор, - ред.) конструкцію". Зокрема він висловив сподівання на те, що Київ "прислухається до позиції президента Росії".

Відповідаючи на питання про те, чи входитиме він до складу перемовників, Слуцький відповів: "А це секрет".

Варто пояснити, що Слуцький входив до російської делегації під час переговорів з Україною в березні 2022 року.

Речник президента Росії Дмитро Пєсков, якого цитує "Интерфакс", заявив, що Росія наразі продовжує готуватись до переговорів у Стамбулі. Він додав, що Кремль оголосить імена тих, хто представлятиме країну-терориста під час зустрічі з Україною лише, якщо "Путін вважатиме це потрібним".