Зеленський планує відвідати інтронізацію нового Папи Римського, - Єрмак

Президент України Володимир Зеленський може поїхати на інтронізацію Папи Римського Лева XIV. Вона відбудеться 18 травня.

Як передає РБК-Україна , про це в коментарі Reuters заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

"Він (Зеленський - ред.) планує приїхати, але ви знаєте, що до цього (неділі, 18 травня - ред.) у нас є ще кілька дуже важливих зустрічей", - зазначив Єрмак, маючи на увазі можливі переговори з РФ у Стамбулі.

За його словами, під час війни "важко бути впевненим", але президент України був би щасливий бути у Ватикані в цей день.

Єрмак вважає, що Ватикан прекрасне місце для зустрічей Зеленського з іншими іноземними лідерами.

"Зустріч із Трампом стала тому підтвердженням", - додав він.

При цьому США поки що не оголосили, хто представлятиме країну на інтронізації Папи.