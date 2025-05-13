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Зеленський планує відвідати інтронізацію нового Папи Римського, - Єрмак

Київ, Вівторок 13 травня 2025 20:19
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Зеленський планує відвідати інтронізацію нового Папи Римського, - Єрмак Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Президент України Володимир Зеленський може поїхати на інтронізацію Папи Римського Лева XIV. Вона відбудеться 18 травня.

Як передає РБК-Україна, про це в коментарі Reuters заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

"Він (Зеленський - ред.) планує приїхати, але ви знаєте, що до цього (неділі, 18 травня - ред.) у нас є ще кілька дуже важливих зустрічей", - зазначив Єрмак, маючи на увазі можливі переговори з РФ у Стамбулі.

За його словами, під час війни "важко бути впевненим", але президент України був би щасливий бути у Ватикані в цей день.

Єрмак вважає, що Ватикан прекрасне місце для зустрічей Зеленського з іншими іноземними лідерами.

"Зустріч із Трампом стала тому підтвердженням", - додав він.

При цьому США поки що не оголосили, хто представлятиме країну на інтронізації Папи.

Інтронізація Папи Римського

Нагадаємо, новий Папа Римський Лев XIV офіційно вступить на престол уже в неділю, 18 травня. Це відбудеться під час меси.

При цьому вже на 21 травня запланована перша загальна аудієнція Папи Лева.

До слова, раніше La Repubblica писало, що Папа Лев під час своєї першої закордонної поїздки може відвідати Україну.

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