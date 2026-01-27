ua en ru
Вт, 27 січня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Обстріл Києва НС в енергетиці Негода в Україні Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

Зеленський готовий до особистої зустрічі з Путіним, - Сибіга

Україна, Вівторок 27 січня 2026 18:26
UA EN RU
Зеленський готовий до особистої зустрічі з Путіним, - Сибіга Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

Український лідер Володимир Зеленський готовий особисто зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним щодо питань територій та ЗАЕС.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив глава МЗС Андрій Сибіга в інтерв’ю "Європейській правді".

Він нагадав, що дотепер в рамках мирного процесу найпроблемнішими залишаються два запитання: територіальне та контролю над ЗАЕС.

"Саме для їхнього вирішення президент готовий зустрітися з Путіним і це обговорювати", - сказав Сибіга.

Водночас він розповів, що наразі не бачить потреби у своїй зустрічі з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим.

"Ми не повинні творити паралельних треків. Є сформовані переговорні команди, до яких входять і представники МЗС. А створення додаткових треків - не на часі, не потрібне", - зазначив український міністр.

За його словами, переговорні команди вже провели розмови щодо параметрів припинення вогню, здійснення моніторингу чи верифікації перемир'я.

Мирні переговори

Нагадаємо, в Абу-Дабі відбулися перші тристоронні переговори України, Росії та США. Вони отримали позитивну оцінку з боку американської сторони: зустріч було охарактеризовано як конструктивну.

Зі свого боку, українська делегація охарактеризувала переговори в ОАЕ як змістовні. Її учасники обговорили широкий спектр військових і політичних питань, які пов'язані з можливістю припинення бойових дій.

Найбільший прогрес було досягнуто саме в обговоренні військової складової, тоді як територіальне питання наразі залишається відкритим.

Зазначимо, спецпредставник президента США Стів Віткофф схвально оцінив хід консультацій в Абу-Дабі. Він також підтвердив готовність сторін продовжувати переговорний процес і анонсував наступну зустріч у тристоронньому форматі на 1 лютого.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Володимир Путін Запорізька АЕС Донбас Андрій Сибіга Війна в Україні
Новини
Газу буде більше: Україна нарощує імпорт з Польщі
Газу буде більше: Україна нарощує імпорт з Польщі
Аналітика
Пенсію менше 6 тисяч платити нікому не будемо: міністр соцполітики Денис Улютін
Ростислав Шаправський, Юрій Дощатов Пенсію менше 6 тисяч платити нікому не будемо: міністр соцполітики Денис Улютін