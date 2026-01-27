Зеленский готов к личной встрече с Путиным, - Сибига
Украинский лидер Владимир Зеленский готов лично встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным по вопросам территорий и ЗАЭС.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил глава МИД Андрей Сибига в интервью "Европейской правде".
Он напомнил, что до сих пор в рамках мирного процесса самыми проблемными остаются два вопроса: территориальный и контроля над ЗАЭС.
"Именно для их решения президент готов встретиться с Путиным и это обсуждать", - сказал Сибига.
В то же время он рассказал, что сейчас он видит потребности в своей встрече с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.
"Мы не должны творить параллельных треков. Есть сформированные переговорные команды, в которые входят и представители МИД. А создание дополнительных треков - не ко времени, не нужно", - отметил украинский министр.
По его словам, переговорные команды уже провели разговоры относительно параметров прекращения огня, осуществления мониторинга или верификации перемирия.
Мирные переговоры
Напомним, в Абу-Даби состоялись первые трехсторонние переговоры Украины, России и США. Они получили положительную оценку со стороны американской стороны: встреча была охарактеризована как конструктивная.
Со своей стороны, украинская делегация охарактеризовала переговоры в ОАЭ как содержательные. Ее участники обсудили широкий спектр военных и политических вопросов, связанных с возможностью прекращения боевых действий.
Наибольший прогресс был достигнут именно в обсуждении военной составляющей, тогда как территориальный вопрос пока остается открытым.
Отметим, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф одобрительно оценил ход консультаций в Абу-Даби. Он также подтвердил готовность сторон продолжать переговорный процесс и анонсировал следующую встречу в трехстороннем формате на 1 февраля.