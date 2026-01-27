ua en ru
Зеленский готов к личной встрече с Путиным, - Сибига

Украина, Вторник 27 января 2026 18:26
Зеленский готов к личной встрече с Путиным, - Сибига Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

Украинский лидер Владимир Зеленский готов лично встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным по вопросам территорий и ЗАЭС.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил глава МИД Андрей Сибига в интервью "Европейской правде".

Он напомнил, что до сих пор в рамках мирного процесса самыми проблемными остаются два вопроса: территориальный и контроля над ЗАЭС.

"Именно для их решения президент готов встретиться с Путиным и это обсуждать", - сказал Сибига.

В то же время он рассказал, что сейчас он видит потребности в своей встрече с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

"Мы не должны творить параллельных треков. Есть сформированные переговорные команды, в которые входят и представители МИД. А создание дополнительных треков - не ко времени, не нужно", - отметил украинский министр.

По его словам, переговорные команды уже провели разговоры относительно параметров прекращения огня, осуществления мониторинга или верификации перемирия.

Мирные переговоры

Напомним, в Абу-Даби состоялись первые трехсторонние переговоры Украины, России и США. Они получили положительную оценку со стороны американской стороны: встреча была охарактеризована как конструктивная.

Со своей стороны, украинская делегация охарактеризовала переговоры в ОАЭ как содержательные. Ее участники обсудили широкий спектр военных и политических вопросов, связанных с возможностью прекращения боевых действий.

Наибольший прогресс был достигнут именно в обсуждении военной составляющей, тогда как территориальный вопрос пока остается открытым.

Отметим, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф одобрительно оценил ход консультаций в Абу-Даби. Он также подтвердил готовность сторон продолжать переговорный процесс и анонсировал следующую встречу в трехстороннем формате на 1 февраля.

