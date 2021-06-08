Зеленский готовит ряд предложений по безопасности для европейских партнеров, - Арестович

По словам Арестовича, эти предложения касаются вопросов об энергетике (строительство Северного потока-2), безопасности в Черном море, вопрос Крыма и агрессии РФ на Востоке Украины.

"Это комплекс вопросов, которые нас беспокоят и мы ждем поддержки западных партнеров, потому что они должны вести себя, как партнеры", - заявил Арестович.

Арестович отметил, что Украина ведет ежедневные переговоры с США и европейскими партнерами в вопросах безопасности.

"Говорить, что мы ничего не делаем - это преувеличение", - говорит Арестович.

Он также подчеркнул, что в случае запуска российского газопровода "Северный поток-2", нужно сделать так, чтоб эта проблема перестала быть вопросом угрозы безопасности, а стала вопросом рынка.