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Зеленский готовит ряд предложений по безопасности для европейских партнеров, - Арестович

Автор: Наталья Скороход

Зеленский готовит ряд предложений для европейских партнеров, которые будут касаться безопасности Украины. Об этом сообщил спикер украинской делегации Трехсторонней контактной группы по Донбассу Алексей Арестович.

Об этом шла речь в эфире политического шоу "Свобода слова на ICTV".

По словам Арестовича, эти предложения касаются вопросов об энергетике (строительство Северного потока-2), безопасности в Черном море, вопрос Крыма и агрессии РФ на Востоке Украины.

"Это комплекс вопросов, которые нас беспокоят и мы ждем поддержки западных партнеров, потому что они должны вести себя, как партнеры", - заявил Арестович.

Арестович отметил, что Украина ведет ежедневные переговоры с США и европейскими партнерами в вопросах безопасности.

"Говорить, что мы ничего не делаем - это преувеличение", - говорит Арестович.

Он также подчеркнул, что в случае запуска российского газопровода "Северный поток-2", нужно сделать так, чтоб эта проблема перестала быть вопросом угрозы безопасности, а стала вопросом рынка.

Напомним, что запуск российского газопровода "Северный поток-2" обсуждали Зеленский и Байден во время телефонного разговора.

Ранее сообщалось, что Байден и Зеленский также говорили о вступлении Украины в НАТО. Байден отметил, что не против.

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Новости Украины Владимир Зеленский