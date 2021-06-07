Одной из важнейших тем разговора Зеленского и Байдена был "Северный поток - 2", - ОП
Одной из важнейших тем в сегодняшнем разговоре президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена был запуск российского газопровода Nord Stream 2.
Об этом сказал советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.
"Безусловно, одна из важнейших тем в разговоре президентов Зеленского и Байдена, которая состоялась сегодня, - это строительство "Северного потока 2". Президент Зеленский отметил, что это не экономический проект, а очевидная угроза безопасности. Президент Байден в свою очередь подтвердил гарантии безопасности для Украины в максимально широком смысле этого слова", - проинформировал Подоляк.
В целом, по его словам, разговор был очень содержательным, очень конкретным и длился дольше, чем было запланировано.
Напомним, накануне встречи с президентом России в Женеве президент США провел телефонный разговор с Зеленским. Как рассказали в ОП, лидеры обсудили широкий перечень актуальных тем, в частности ситуацию на Донбассе и вступление в НАТО.
Кроме того, Байден пригласил Зеленского в Белый дом. Встреча президентов может состояться в июле после того, как Байден вернется из Европы.