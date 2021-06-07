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Одной из важнейших тем разговора Зеленского и Байдена был "Северный поток - 2", - ОП

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Киев, Понедельник 07 июня 2021 23:34
Одной из важнейших тем разговора Зеленского и Байдена был "Северный поток - 2", - ОП Коллаж РБК-Украина: Владимир Зеленский и Джо Байден
Автор: РБК-Украина

Одной из важнейших тем в сегодняшнем разговоре президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена был запуск российского газопровода Nord Stream 2.

Об этом сказал советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

"Безусловно, одна из важнейших тем в разговоре президентов Зеленского и Байдена, которая состоялась сегодня, - это строительство "Северного потока 2". Президент Зеленский отметил, что это не экономический проект, а очевидная угроза безопасности. Президент Байден в свою очередь подтвердил гарантии безопасности для Украины в максимально широком смысле этого слова", - проинформировал Подоляк.

В целом, по его словам, разговор был очень содержательным, очень конкретным и длился дольше, чем было запланировано.

"Обсудили весь спектр актуальных тем - войну на Донбассе, интеграцию в НАТО, реформирование Украины, политику деолигархизации в Украине. Ключевое: президент Байден пригласил президента Зеленского посетить Вашингтон уже в июле. Поэтому контакты между президентами продолжатся и в формате личной встречи", - подытожил Подоляк.

Напомним, накануне встречи с президентом России в Женеве президент США провел телефонный разговор с Зеленским. Как рассказали в ОП, лидеры обсудили широкий перечень актуальных тем, в частности ситуацию на Донбассе и вступление в НАТО.

Кроме того, Байден пригласил Зеленского в Белый дом. Встреча президентов может состояться в июле после того, как Байден вернется из Европы.

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