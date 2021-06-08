Зеленський готує низку пропозицій щодо безпеки для європейських партнерів, - Арестович

За словами Арестовича, ці пропозиції стосуються питань про енергетику (будівництво Північного потоку-2), безпеки в Чорному морі, питання Криму і агресії РФ на Сході України.

"Це комплекс питань, які нас турбують і ми чекаємо підтримки західних партнерів, тому що вони повинні поводитися, як партнери", - заявив Арестович.

Арестович зазначив, що Україна веде щоденні переговори з США та європейськими партнерами в питаннях безпеки.

"Говорити, що ми нічого не робимо - це перебільшення", - каже Арестович.

Він також підкреслив, що в разі запуску російського газопроводу "Північний потік-2", потрібно зробити так, щоб ця проблема перестала бути питанням загрози безпеці, а стала питанням ринку.