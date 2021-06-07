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Байден заявил о важности предоставления Украине ПДЧ в НАТО, - Офис президента

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Киев, Понедельник 07 июня 2021 22:25
Байден заявил о важности предоставления Украине ПДЧ в НАТО, - Офис президента Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак раскрыл подробности телефонного разговора президентов Украины и США. По его словам, американский президент Джо Байден поддержал вступление Украины в НАТО.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Как рассказал Ермак, во время телефонного разговора Байден заявил, что "полностью поддерживает евроатлантическую интеграцию Украины", а также считает важным предоставление Украине Плана действий по членству в НАТО.

"Он (Байден - ред.) заверил, что позиция Украины обязательно будет учтена при обсуждении стратегических вопросов в НАТО, а также планируемых мероприятий самого высокого уровня", - отметил Ермак.

Напомним, в июне должен состояться саммит НАТО. Как рассказали сегодня в альянсе, на саммите лидеры государств НАТО планируют подтвердить политику открытых дверей для Украины.

В то же время, как рассказали в НАТО, сейчас в Североатлантическом альянсе нет консенсуса по поводу ПДЧ для Украины.

До этого президент Владимир Зеленский призывал как можно скорее решить вопрос со вступлением Украины в НАТО.

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