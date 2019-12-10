Зеленский готов к диалогу с жителями Донбасса

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Зеленский хочет, чтобы в Минске были представители не только оккупированной части Донбаса, но и переселенцы

Зеленский подтвердил готовность к диалогу с жителями Донбасса. Об этом во время брифинга после нормандской встречи заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает корресппондент РБК-Украина.

По его словам, около трех миллионов жителей оккупированного Донбасса переселилось на подконтрольную Украине территорию.

"Президент РФ не единожды сегодня говорил о прямом диалоге. Конечно, я готов, малотого, я все время говорюю с ними. Больше трьох милионов уехало к нам, а они для меня такие же жители оккупированного Донбасса. У нас не хватило времени на этот аспект. Давайте честно, в Минске есть представители - мы их называем сепаратисты. Они как бы жители оккупированного Донбасса, а у меня много друзей жителей оккупированного Донбасса, сбежавших от пуль, которые потеряли дом, близких недвижимость", - заявил Зеленский.

По его словам, они живут на территории, которую контролирует независимая Украина и он находится с ними в диалоге.

"Поэтому я бы хотел очень, чтобы в Минске, там есть якобы представители оккупированной части Донбасса, к ним присоединились еще и представители, которые уехали. оНи реальные переселенцы и тоже жители оккупированного Донбасса", - отметил президент.

Напомним, по итогам нормандской встречи Зеленский заявил, что варианты проведения выборов на Донбассе обсудят на следующем саммите через четыре месяца.

В свою очередь, президент России Владимир Путин отметил, что необходимо синхронизировать урегулирование ситуации на Донбассе с проведением политических реформ в Украине. По его словам, Украина должна внести в Конституцию изменения относительно особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей на постоянной основе.