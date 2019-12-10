Зеленський готовий до діалогу з жителями Донбасу

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Зеленський хоче, щоб в Мінську були представники не тільки окупованої частини Донбасу, а й переселенці

Зеленський підтвердив готовність до діалогу з жителями Донбасу. Про це під час брифінгу після нормандської зустрічі заявив президент України Володимир Зеленський, передає корресппондент РБК-Україна.

За його словами, близько трьох мільйонів жителів окупованого Донбасу переселилося на підконтрольну Україні територію.

"Президент РФ неодноразово сьогодні говорив про прямому діалозі. Звичайно, я готовий, малот, я весь час говорив з ними. Більше трьох міліонів виїхало до нас, а вони для мене такі ж жителі окупованого Донбасу. У нас не вистачило часу на цей аспект . Давайте чесно, в Мінську є представники - ми їх називаємо сепаратисти. Вони ніби жителі окупованого Донбасу, а у мене багато друзів жителів окупованого Донбасу, які втекли від куль, які втратили будинок, близьких нерухомість ", - заявив Зеленський.

За його словами, вони живуть на території, яку контролює незалежна Україна і він знаходиться з ними в діалозі.

"Тому я б хотів дуже, щоб в Мінську, там є нібито представники окупованій частині Донбасу, до них приєдналися ще й представники, які виїхали. Вони реальні переселенці і теж жителі окупованого Донбасу", - зазначив президент.

Нагадаємо, за підсумками нормандської зустрічі Зеленський заявив, що варіанти проведення виборів на Донбасі обговорять на наступному саміті через чотири місяці.

У свою чергу, президент Росії Володимир Путін зазначив, що необхідно синхронізувати врегулювання ситуації на Донбасі з проведенням політичних реформ в Україні. За його словами, Україна має внести зміни до Конституції щодо особливого статусу окремих районів Донецької та Луганської областей на постійній основі.