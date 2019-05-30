Зеленский и главы МИД Германии и Франции обсудили минский процесс

Фото: Владимир Зеленский и главы МИД Германии и Франции (president.gov.ua)

Также они обсудили урегулирование конфликта на Донбассе

Министр иностранных дел Германии Гайко Маас после встречи с президентом Украины Владимир Зеленский заявил, что стороны обсудили, как возобновить минский процесс. Об этом сообщает пресс-служба МИД Германии.

Также они обсудили урегулирование конфликта на Донбассе.

"Гайко Маас после встречи с Зеленский: Это была очень хорошая беседа. Мы обсудили, как возобновить минский процесс. Народ Восточной Украины заслуживает на мир", - говорится в сообщении.

В пресс-службе администрации президента Зеленского отметили, что участники встречи обменялись мнениями об условиях и дальнейших шагах для активизации переговорного процесса по Донбасса. Зеленский отметил, что его приоритет - возвращение всех украинских пленных.

Со своей стороны руководители внешнеполитических ведомств Франции и ФРГ отметили прогресс, которого достигла Украина в развитии сотрудничества с Европейским Союзом и Североатлантическим альянсом и подтвердили готовность и в дальнейшем содействовать в реализации европейской и евроатлантической политики Украины и проведении реформ. Кроме этого, Владимир Зеленский отметил, что готов посетить Францию ​​и Германию по приглашению лидеров этих стран.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что готов организовать встречу в нормандском формате относительно Донбасса, как только для этого сложатся все политические условия. Макрон отметил, что хочет организовать встречу лидеров Франции, Германии, России и Украины.

Отметим, Германия и Франция являются участниками нормандского формата по урегулированию ситуации на Донбассе, а Маас и Ле Дриан принимают активное участие в его продвижении. Ранее лидеры Украины и Германии - Владимир Зеленский и Ангела Меркель - обсудили нормандский формат.

Добавим, в апреле в украинском МИД заявили, что встречи "нормандской четверки" в июне 2019 года скорее всего не будет, так как в Украине избрали нового президента.