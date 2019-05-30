Зеленський та глави МЗС Німеччини і Франції обговорили мінський процес

Фото: Володимир Зеленський і глави МЗС Німеччини і Франції (president.gov.ua)

Також вони обговорили врегулювання конфлікту на Донбасі

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас після зустрічі з президентом України Володимир Зеленський заявив, що сторони обговорили, як відновити мінський процес. Про це повідомляє прес-служба МЗС Німеччини.

Також вони обговорили врегулювання конфлікту на Донбасі.

"Гайко Маас після зустрічі з Зеленський: Це була надзвичайно гарна розмова. Ми обговорили, як відновити мінський процес. Народ Східної України заслуговує на мир", - йдеться у повідомленні.

В адміністрації президента Зеленського зазначили, що учасники зустрічі обмінялися думками щодо передумов і подальших кроків для активізації переговорного процесу стосовно Донбасу. Зеленський наголосив, що його пріоритет - повернення всіх українських полонених.

Зі свого боку керівники зовнішньополітичних відомств Франції та ФРН відзначили прогрес, якого досягла Україна у розбудові співпраці з Європейським Союзом і Північноатлантичним альянсом та підтвердили готовність і надалі сприяти в реалізації європейської та євроатлантичної політики нашої держави і проведенні реформ. Крім цього, Володимир Зеленський наголосив, що готовий відвідати Францію та Німеччину на запрошення лідерів цих країн.

Раніше президент Франції Еммануель Макрон заявив, що готовий організувати зустріч у нормандському форматі щодо Донбасу, як тільки для цього складуться всі політичні умови. Макрон зазначив, що хоче організувати зустріч лідерів Франції, Німеччини, Росії та України.

Зазначимо, Німеччина і Франція є сторонами нормандського формату по врегулюванню ситуації на Донбасі, а Маас і Ле Дріан беруть активну участь у його просуванні. Раніше лідери України та Німеччини - Володимир Зеленський та Ангела Меркель - обговорили нормандський формат.

Додамо, у квітні в українському МЗС заявили, що зустрічі "нормандської четвірки" в червні 2019 року швидше за все не буде, так як в Україні обрали нового президента.