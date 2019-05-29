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Макрон назвал условие встречи "нормандской четверки"

Новости » Политика    29.05.2019 - 08:51
Макрон назвал условие встречи "нормандской четверки"
Фото: Эммануэль Макрон (elysee.fr)

Макрон готов организовать встречу, как только сложатся политические условия

Президент Франции Эммануэль Макрон готов организовать встречу в нормандском формате по Донбассу, как только для этого сложатся все политические условия. Об этом он заявил после саммита лидеров ЕС в Брюсселе, передает издание UrduPoint.

Макрон отметил, что хочет организовать встречу лидеров Франции, Германии, России и Украины.

"Организую как можно скорее, потому что Франция выступила с этой инициативой…Прежде всего, очевидно, что новый президент Украины хочет организовать выборы у себя в стране. Мы общались, я буду опять скоро разговаривать с ним. Мы предполагаем еще раз обменяться мнениями, и, возможно, будет визит. Как только политические условия сложатся, мы это сделаем", - добавил Макрон.

Напомним, ранее сообщалось, что Украину в четверг, 30 мая, посетят министр иностранных дел Германии Хайко Маас и его французский коллега Жан-Ив Ле Дриан. Подробности их совместного визита пока не сообщаются.

В апреле в МИД заявили, что встречи "нормандской четверки" в июне скорее всего не будет, так как в Украине избрали нового президента. 

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