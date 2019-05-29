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Главы МИД Германии и Франции обсудят с Зеленским урегулирование ситуации на Донбассе

Новости » Политика    29.05.2019 - 20:58
Главы МИД Германии и Франции обсудят с Зеленским урегулирование ситуации на Донбассе
Фото: Хайко Маас и Жан-Ив Ле Дриан (twitter.com/white_lenka)

Министры также обсудят с Зеленским борьбу с коррупцией в Украине

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас и его коллега из Франции Жан-Ив Ле Дриан в четверг, 30 мая, прибудут в Украину для встречи с президентом Владимиром Зеленским. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Как сообщила пресс-секретарь МИД Германии Мария Адебар, министры хотят обсудить с Зеленским план мирного урегулирования ситуации на востоке Украины.

Адебар отметила, что Германия и Франция намерены "дать новый импульс переговорному процессу. Немецкий МИД по-прежнему настаивает на том, что мир на Донбассе удастся установить только при условии выполнения минских договоренностей.

Кроме того, еще одной из тем встречи министров с Зеленским будет проведение реформ в Украине. В частности, планируется обсуждение борьбы с коррупцией.

Напомним, ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что готов организовать встречу в нормандском формате по Донбассу, как только для этого сложатся все политические условия. Макрон отметил, что хочет организовать встречу лидеров Франции, Германии, России и Украины.

Добавим, в апреле в украинском МИД заявили, что встречи "нормандской четверки" в июне 2019 года скорее всего не будет, так как в Украине избрали нового президента.

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