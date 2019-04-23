ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В МИД считают, что встречи "нормандской четверки" в июне скорее всего не будет

Новости » Политика    23.04.2019 - 03:39
В МИД считают, что встречи "нормандской четверки" в июне скорее всего не будет
Фото: МИД Украины

Алексей Макеев заявил, что команда нового президента вряд ли успеет быстро подготовить встречу

Директор политического департамента Министерства иностранных дел Украины Алексей Макеев считает, что команда новоизбранного президента вряд ли успеет быстро подготовить встречу с лидерами Германии, Франции и России, потому саммита в "нормандском формате" в июне скорее всего не будет. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Громадське".

По его словам, нет высокой вероятности, что в первые дни президентства Владимира Зеленского состоится встреча.

"Надо работать и думать над деталями. На самом деле дипломатические встречи очень долго готовятся. Не может быть встреча ради встречи, она должна быть подготовлена, должны быть готовые решения встречи на высшем уровне. Очевидно, что этому будет предшествовать мощная работа", - отметил он.

Он добавил, что встреча в данном формате планировалась.

"Встреча планировалась (Петром Порошенко — ред.), но изменились обстоятельства. Однако всякое может быть, новоизбранный президент может захотеть принять участие во встрече... Но опять же, очень много факторов нужно будет учесть", - сказал он.

Напомним, ранее сообщалось, что Германия готова вместе с Францией продолжить работу в "нормандском формате" по урегулированию конфликта на Донбассе.

Выборы-2019: как проголосовали украинцы в Германии С победой Зеленского поздравили в МИД Британии
Выборы 2019 Результаты выборов президента Украины Выборы 2019: как прошел второй тур голосования
Новости Украины МИД Украинывыборы 2019Нормандская четверка
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь