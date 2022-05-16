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Зеленский и глава МВФ обсудили финансовую поддержку Украины

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Киев, Понедельник 16 мая 2022 18:11
Зеленский и глава МВФ обсудили финансовую поддержку Украины Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент Украины Владимир Зеленский 16 мая провел телефонные переговоры с директором-распорядителем Международного валютного фонда (МВФ) Кристалиной Георгиевой. Одной из основных тем стала поддержка экономики страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Зеленского.

"Продолжение диалога с Кристалиной Георгиевой. Обсудили необходимость финансовой поддержки украинской экономики", - написал Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что МВФ является важным партнером для Украины. Он выразил надежду на дальнейшую плодотворную совместную работу с кредитной организацией.

Напомним, в апреле глава МВФ заявила о необходимости постоянной экономической поддержки Украины для подготовки к послевоенному восстановлению.

Отметим, ранее МВФ и Всемирный банк согласились с тем, что Украине ежемесячно нужно 5 млрд долларов.

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