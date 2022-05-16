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Зеленський і глава МВФ обговорили фінансову підтримку України

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Київ, Понеділок 16 травня 2022 18:11
Зеленський і глава МВФ обговорили фінансову підтримку України Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент України Володимир Зеленський 16 травня провів телефонні переговори з директором-розпорядником Міжнародного валютного фонду (МВФ) Кристаліною Георгієвою. Однією з основних тем стала підтримка економіки країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Зеленського.

"Продовження діалогу з Кристаліною Георгієвою. Обговорили необхідність фінансової підтримки української економіки", - написав Зеленський.

Глава держави підкреслив, що МВФ є важливим партнером для України. Він висловив сподівання на подальшу плідну спільну роботу з кредитною організацією.

Нагадаємо, у квітні глава МВФ заявила про необхідність постійної економічної підтримки України для підготовки до післявоєнного відновлення.

Зазначимо, раніше МВФ і Світовий банк погодилися з тим, що Україні щомісяця потрібно 5 млрд доларів.

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