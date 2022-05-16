Зеленський і глава МВФ обговорили фінансову підтримку України
Президент України Володимир Зеленський 16 травня провів телефонні переговори з директором-розпорядником Міжнародного валютного фонду (МВФ) Кристаліною Георгієвою. Однією з основних тем стала підтримка економіки країни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Зеленського.
"Продовження діалогу з Кристаліною Георгієвою. Обговорили необхідність фінансової підтримки української економіки", - написав Зеленський.
Глава держави підкреслив, що МВФ є важливим партнером для України. Він висловив сподівання на подальшу плідну спільну роботу з кредитною організацією.
Нагадаємо, у квітні глава МВФ заявила про необхідність постійної економічної підтримки України для підготовки до післявоєнного відновлення.
Зазначимо, раніше МВФ і Світовий банк погодилися з тим, що Україні щомісяця потрібно 5 млрд доларів.
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