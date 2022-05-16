Зеленський і глава МВФ обговорили фінансову підтримку України

Президент України Володимир Зеленський 16 травня провів телефонні переговори з директором-розпорядником Міжнародного валютного фонду (МВФ) Кристаліною Георгієвою. Однією з основних тем стала підтримка економіки країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Зеленського.

Глава держави підкреслив, що МВФ є важливим партнером для України. Він висловив сподівання на подальшу плідну спільну роботу з кредитною організацією.

Нагадаємо, у квітні глава МВФ заявила про необхідність постійної економічної підтримки України для підготовки до післявоєнного відновлення.

Зазначимо, раніше МВФ і Світовий банк погодилися з тим, що Україні щомісяця потрібно 5 млрд доларів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.