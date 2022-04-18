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Глава МВФ заявила о необходимости постоянной поддержки экономики Украины

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Понедельник 18 апреля 2022 04:14
Глава МВФ заявила о необходимости постоянной поддержки экономики Украины Фото: глава МВФ Кристалина Георгиева (imf.org)
Автор: Владимир Костырин

Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила, что для подготовки к послевоенному восстановлению Украины важна постоянная экономическая поддержка со стороны стран-партнеров и организаций.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Twitter главы МВФ.

"Постоянная экономическая поддержка со стороны партнеров Украины необходима для того, чтобы заложить основы для восстановления современной конкурентоспособной Украины", - говорится в публикации.

Также Георгиева поблагодарила президента Украины Владимира Зеленского за "очень хороший звонок", имея в виду совместные телефонные переговоры, темами которых стало обеспечение финансовой стабильности нашего государства и восстановление после окончания войны.

Ранее сообщалось, что МВФ готовится к масштабному восстановлению Украины после войны против РФ. Также фонд поддержит страны, которые приняли беженцев из нашей страны.

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