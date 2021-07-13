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Зеленський: Німеччина та Україна мають різні погляди щодо "Північного потоку-2"

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Вівторок 13 липня 2021 11:39
Зеленський: Німеччина та Україна мають різні погляди щодо "Північного потоку-2" Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Україна та Німеччина має різні погляди щодо будівництва російського газопроводу "Північний потік-2". Однак президент Володимир Зеленський навів достатньо аргументів щодо позиції України з цього питання під час зустрічі з канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Зеленського на форумі "Україна.30".

За його словами, на зустрічі вдалося отримати спільне розуміння, що український президент приїхав в Німеччину 12 липня за вирішенням безпекових питань.

"У нас є різні погляди щодо "Північного потоку-2", але я вважаю, що ми довели достатньо аргументів Німеччині. А буде зустріч канцлера разом з президентом Байденом і там будуть обговорюватися, що несе "Північний потік-2": що він принесе Європі і що принесе Україні, і як гарантувати безпеку, насамперед Україні", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, вчора після зустрічі Меркель заявила, що Україна має залишитися транзитером газу після запуску "Північного потоку-2".

Зеленський, коментуючи ситуацію навколо будівництва газопроводу, заявив, що "не можна за рахунок України вирішувати проблеми Європи".

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Ангела Меркель Північний потік-2
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