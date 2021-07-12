Нельзя за счет Украины решать проблемы Европы, - Зеленский о "Северном потоке-2"

Газопровод "Северный поток-2" - это не экономический проект , а вопрос безопасности Украины и ряда европейских стран. Решать его за счет Украины недопустимо.

По его словам, многие европейские страны понимают, что "Северный поток-2" - это вопрос безопасности не только Украины, но и многих других стран Европы.

"Поэтому я считаю, что эти вопросы можно решить только комплексно. Не может быть, чтобы за счет Украины решались проблемы европейского континента. Я считаю, что это просто недопустимо. Поэтому мы будем бороться столько, сколько сможем и, я уверен, дольше, чем многие страны", - подчеркнул он.