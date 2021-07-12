ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Нельзя за счет Украины решать проблемы Европы, - Зеленский о "Северном потоке-2"

Новина українською →
Киев, Понедельник 12 июля 2021 17:31
Нельзя за счет Украины решать проблемы Европы, - Зеленский о "Северном потоке-2" Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Газопровод "Северный поток-2" - это не экономический проект, а вопрос безопасности Украины и ряда европейских стран. Решать его за счет Украины недопустимо.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью президента Украины Владимира Зеленского изданию LRT.

По его словам, многие европейские страны понимают, что "Северный поток-2" - это вопрос безопасности не только Украины, но и многих других стран Европы.

"Поэтому я считаю, что эти вопросы можно решить только комплексно. Не может быть, чтобы за счет Украины решались проблемы европейского континента. Я считаю, что это просто недопустимо. Поэтому мы будем бороться столько, сколько сможем и, я уверен, дольше, чем многие страны", - подчеркнул он.

Напомним, сегодня, 12 июля, Владимир Зеленский находится в Германии с официальным визитом. Он уже встретился с кандидатом в канцлеры Германии от правящего в стране Христианско-демократического союза Армином Лашетом.

Вечером президент Украины проведет встречу с канцлером Германии Ангелой Меркель. Ожидается, что они обсудят ситуацию на Донбассе и "Северный поток-2".

Отметим, регулятор Германии уже выдал все разрешения на строительство российского газопровода "Северный поток - 2".

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Северный поток-2
NEWS
Путин написал статью об Украине и назвал ее "детищем советской эпохи"
Путин написал статью об Украине и назвал ее "детищем советской эпохи"
DAILY
Друзья по интересам. Как "За майбутнє'" и "Довира" строят отношения с властью
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Друзья по интересам. Как "За майбутнє'" и "Довира" строят отношения с властью