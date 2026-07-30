Зеленський: Генштаб готує низку системних змін на фронті

30 липня відбулася нарада генералітету Збройних сил України, Міністерства оборони України та Офісу президента з очільником держави. Є нові рішення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського у Telegram.
Зеленський заявив, що Генеральний штаб ЗСУ планує низку системних змін.
Які, зокрема, дозволять:
Президент подякував всім підрозділам за захист країни.
"Вони реально тримають позиції України та не дозволяють армії окупанта досягати тих цілей, які визначило для неї російське політичне керівництво. Слава Україні!", - резюмував він.
Зеленський заслухав доповіді:
Присутні детально обговорили:
Раніше Зеленський повідомив, що ЗСУ продовжують мідлстрайки по російських загарбниках у Криму. Оновлено список першочергових цілей.
Росія у ніч проти 30 липня завдала масованого удару по Україні понад 70 ракетами і більш ніж 280 ударними дронами. Зеленський звернув увагу на брак ракет для ППО, які надходять від партнерів.