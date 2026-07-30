Зеленський: Генштаб готує низку системних змін на фронті

Раніше Зеленський повідомив, що ЗСУ продовжують мідлстрайки по російських загарбниках у Криму. Оновлено список першочергових цілей.

Росія у ніч проти 30 липня завдала масованого удару по Україні понад 70 ракетами і більш ніж 280 ударними дронами. Зеленський звернув увагу на брак ракет для ППО, які надходять від партнерів.