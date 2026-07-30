Зеленский: Генштаб готовит ряд системных изменений на фронте

30 июля состоялось совещание генералитета Вооруженных сил Украины, Министерства обороны Украины и Офиса президента с главой государства. Есть новые решения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского в Telegram.
Зеленский заявил, что Генеральный штаб ВСУ планирует ряд системных изменений.
Которые, в частности, разрешат:
Президент поблагодарил все подразделения за защиту страны.
"Они реально удерживают позиции Украины и не позволяют армии оккупанта достигать тех целей, которые определило для нее российское политическое руководство. Слава Украине!", - резюмировал он.
Зеленский заслушал доклад:
Собравшиеся подробно обсудили:
Ранее Зеленский сообщил, что ВСУ продолжают мидлстрайки по российским захватчикам в Крыму. Обновлен список первоочередных целей.
Россия в ночь на 30 июля нанесла массированный удар по Украине более 70 ракетами и более 280 ударными дронами. Зеленский обратил внимание на нехватку ракет для ПВО, поступающих от партнеров.