RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Зеленский: Генштаб готовит ряд системных изменений на фронте

15:39 30.07.2026 Чт
2 мин
Украина обновляет стратегию военных действий
aimg Елена Бджола
Фото: президент Украины Владимир Зеленский (t.me/V_Zelenskiy_official)

30 июля состоялось совещание генералитета Вооруженных сил Украины, Министерства обороны Украины и Офиса президента с главой государства. Есть новые решения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского в Telegram.

Генштаб готовит перемены на фронте

Зеленский заявил, что Генеральный штаб ВСУ планирует ряд системных изменений.

Которые, в частности, разрешат:

  • более четко оценивать обстановку на первой линии фронта,
  • более оперативно реагировать на ее изменения,
  • обеспечивать больше возможностей для бригад эффективно реагировать на российские штурмы.

Президент поблагодарил все подразделения за защиту страны.

"Они реально удерживают позиции Украины и не позволяют армии оккупанта достигать тех целей, которые определило для нее российское политическое руководство. Слава Украине!", - резюмировал он.

Что еще обсуждали

Зеленский заслушал доклад:

  • Главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого,
  • начальника Генштаба ВСУ Игоря Скибюка,
  • и.о. министра обороны Украины Евгения Хмары,
  • заместителя руководителя Офиса президента Украины Павла Палисы.

Собравшиеся подробно обсудили:

  • ответы Украины на российскую баллистику;
  • ситуацию на фронте, прежде всего в районах Славянска и Константиновки;
  • экспортный морской коридор: что уже сделано и какой план мероприятий будет реализован;
  • операцию мидлстрайков по оккупантам.

Ранее Зеленский сообщил, что ВСУ продолжают мидлстрайки по российским захватчикам в Крыму. Обновлен список первоочередных целей.

Россия в ночь на 30 июля нанесла массированный удар по Украине более 70 ракетами и более 280 ударными дронами. Зеленский обратил внимание на нехватку ракет для ПВО, поступающих от партнеров.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Война России против УкраиныВладимир ЗеленскийУкраина