Зеленский: Генштаб готовит ряд системных изменений на фронте

Ранее Зеленский сообщил, что ВСУ продолжают мидлстрайки по российским захватчикам в Крыму. Обновлен список первоочередных целей.

Россия в ночь на 30 июля нанесла массированный удар по Украине более 70 ракетами и более 280 ударными дронами. Зеленский обратил внимание на нехватку ракет для ПВО, поступающих от партнеров.