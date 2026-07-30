Зеленский: Генштаб готовит ряд системных изменений на фронте

Понимай ситуацию на фронте из-за фактов, а не слухов с РБК-Украина в Google

30 июля состоялось совещание генералитета Вооруженных сил Украины, Министерства обороны Украины и Офиса президента с главой государства. Есть новые решения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского в Telegram.

Генштаб готовит перемены на фронте Зеленский заявил, что Генеральный штаб ВСУ планирует ряд системных изменений. Которые, в частности, разрешат: более четко оценивать обстановку на первой линии фронта,

более оперативно реагировать на ее изменения,

обеспечивать больше возможностей для бригад эффективно реагировать на российские штурмы. Президент поблагодарил все подразделения за защиту страны. "Они реально удерживают позиции Украины и не позволяют армии оккупанта достигать тех целей, которые определило для нее российское политическое руководство. Слава Украине!", - резюмировал он. Что еще обсуждали Зеленский заслушал доклад: Главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого,

начальника Генштаба ВСУ Игоря Скибюка,

и.о. министра обороны Украины Евгения Хмары,

заместителя руководителя Офиса президента Украины Павла Палисы. Собравшиеся подробно обсудили: ответы Украины на российскую баллистику;

ситуацию на фронте, прежде всего в районах Славянска и Константиновки;

экспортный морской коридор: что уже сделано и какой план мероприятий будет реализован;

операцию мидлстрайков по оккупантам.