Зеленский: Генштаб готовит ряд системных изменений на фронте
30 июля состоялось совещание генералитета Вооруженных сил Украины, Министерства обороны Украины и Офиса президента с главой государства. Есть новые решения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского в Telegram.
Генштаб готовит перемены на фронте
Зеленский заявил, что Генеральный штаб ВСУ планирует ряд системных изменений.
Которые, в частности, разрешат:
- более четко оценивать обстановку на первой линии фронта,
- более оперативно реагировать на ее изменения,
- обеспечивать больше возможностей для бригад эффективно реагировать на российские штурмы.
Президент поблагодарил все подразделения за защиту страны.
"Они реально удерживают позиции Украины и не позволяют армии оккупанта достигать тех целей, которые определило для нее российское политическое руководство. Слава Украине!", - резюмировал он.
Что еще обсуждали
Зеленский заслушал доклад:
- Главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого,
- начальника Генштаба ВСУ Игоря Скибюка,
- и.о. министра обороны Украины Евгения Хмары,
- заместителя руководителя Офиса президента Украины Павла Палисы.
Собравшиеся подробно обсудили:
- ответы Украины на российскую баллистику;
- ситуацию на фронте, прежде всего в районах Славянска и Константиновки;
- экспортный морской коридор: что уже сделано и какой план мероприятий будет реализован;
- операцию мидлстрайков по оккупантам.
Ранее Зеленский сообщил, что ВСУ продолжают мидлстрайки по российским захватчикам в Крыму. Обновлен список первоочередных целей.
Россия в ночь на 30 июля нанесла массированный удар по Украине более 70 ракетами и более 280 ударными дронами. Зеленский обратил внимание на нехватку ракет для ПВО, поступающих от партнеров.