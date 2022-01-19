Зеленский и генсек НАТО обсудили ситуацию вокруг Украины
Президент Украины Владимир Зеленский 19 января провел телефонный разговор с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Основной темой беседы стало обсуждение безопасности вокруг Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента.
"Основное внимание во время разговора было уделено дипломатическим усилиям, направленным на деэскалацию ситуации безопасности вокруг Украины", - отметили в пресс-службе ОП.
В ходе беседы Столтенберг рассказал Зеленскому о результатах заседания Совета Россия-НАТО. Он также сообщил о перспективах дальнейших переговоров с Москвой по европейской безопасности.
Напомним, 10, 12 и 13 января прошел первый раунд переговоров России, США, НАТО и ОБСЕ относительно "гарантий безопасности". По их итогам в Москве остались недовольны результатами.
Отметим, как заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, основное требование России по "гарантиям безопасности" не ясно.