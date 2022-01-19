ru ua
Ср, 19 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Зеленский и генсек НАТО обсудили ситуацию вокруг Украины

Новина українською →
Киев, Среда 19 января 2022 17:33
Зеленский и генсек НАТО обсудили ситуацию вокруг Украины Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент Украины Владимир Зеленский 19 января провел телефонный разговор с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Основной темой беседы стало обсуждение безопасности вокруг Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента.

"Основное внимание во время разговора было уделено дипломатическим усилиям, направленным на деэскалацию ситуации безопасности вокруг Украины", - отметили в пресс-службе ОП.

В ходе беседы Столтенберг рассказал Зеленскому о результатах заседания Совета Россия-НАТО. Он также сообщил о перспективах дальнейших переговоров с Москвой по европейской безопасности.

Напомним, 10, 12 и 13 января прошел первый раунд переговоров России, США, НАТО и ОБСЕ относительно "гарантий безопасности". По их итогам в Москве остались недовольны результатами.

Отметим, как заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, основное требование России по "гарантиям безопасности" не ясно.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский НАТО Йенс Столтенберг
NEWS
Ермак: встреча нормандских советников может пройти до конца января
Ермак: встреча нормандских советников может пройти до конца января
DAILY
Кибератака на Украину. Зачем хакеры "положили" госсайты и чего ждать дальше
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Кибератака на Украину. Зачем хакеры "положили" госсайты и чего ждать дальше