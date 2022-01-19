Зеленський і генсек НАТО обговорили ситуацію навколо України
Президент України Володимир Зеленський 19 січня провів телефонну розмову з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом. Основною темою бесіди стало обговорення безпеки навколо України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента.
"Основну увагу під час розмови було приділено дипломатичним зусиллям, спрямованим на деескалацію безпекової ситуації навколо України", - зазначили у пресслужбі ОП.
В ході бесіди Столтенберг розповів Зеленському про результати засідання Ради Росія-НАТО. Він також повідомив про перспективи подальших переговорів з Москвою щодо європейської безпеки.
Нагадаємо, 10, 12 і 13 січня пройшов перший раунд переговорів Росії, США, НАТО і ОБСЄ щодо "гарантій безпеки". За їх підсумками в Москві залишилися незадоволені результатами.
Зазначимо, як заявив держсекретар США Ентоні Блінкен, основна вимога Росії по "гарантіям безпеки" не ясно.