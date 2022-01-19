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Зеленський і генсек НАТО обговорили ситуацію навколо України

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Київ, Середа 19 січня 2022 17:33
Зеленський і генсек НАТО обговорили ситуацію навколо України Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент України Володимир Зеленський 19 січня провів телефонну розмову з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом. Основною темою бесіди стало обговорення безпеки навколо України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента.

"Основну увагу під час розмови було приділено дипломатичним зусиллям, спрямованим на деескалацію безпекової ситуації навколо України", - зазначили у пресслужбі ОП.

В ході бесіди Столтенберг розповів Зеленському про результати засідання Ради Росія-НАТО. Він також повідомив про перспективи подальших переговорів з Москвою щодо європейської безпеки.

Нагадаємо, 10, 12 і 13 січня пройшов перший раунд переговорів Росії, США, НАТО і ОБСЄ щодо "гарантій безпеки". За їх підсумками в Москві залишилися незадоволені результатами.

Зазначимо, як заявив держсекретар США Ентоні Блінкен, основна вимога Росії по "гарантіям безпеки" не ясно.

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Володимир Зеленський НАТО Єнс Столтенберг
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