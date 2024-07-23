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Зеленський про Гарріс: важливо, щоб не зменшувалася спільна робота заради справедливого миру

Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Україні важливо, щоб не зменшувалася динаміка спільної зі Сполученими Штатами Америки роботи заради справедливого миру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.

"Сьогодні ж керівник Офісу (президента - ред.) Андрій Єрмак говорив із Філом Гордоном, радником із питань національної безпеки віце-президентки США Камали Гарріс. Саме на рівні віцепрезидентки Америка брала участь у першому саміті миру, і важливо, щоб не зменшувалася динаміка нашої спільної роботи заради справедливого миру", - сказав Зеленський.

Президент наголосив, що "всі наші партнери на всіх рівнях знають і знатимуть надалі, які перспективи є і що справедливий мир справді може бути повернутий якнайшвидше".

Вибори у США

Нагадаємо, американський президент Джо Байден оголосив, що не балотуватиметься на другий президентський термін. У своєму зверненні він запропонував як кандидат на посаду президента віце-президента Камалу Гарріс. Її кандидатуру підтримали всі 50 голів Демократичної партії.

Що відомо про кандидата у президенти США Камалу Гарріс - у матеріалі РБК-Україна.

Як зазначають експерти, на президентських виборах у США, які відбудуться восени 2024 року, Україна не підтримуватиме ані Камалу Гарріс, ані Дональда Трампа. Головне для нашої країни - зберегти двопартійну підтримку.

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Володимир ЗеленськийСполучені Штати АмерикиКамала Гарріс