Зеленський про Гарріс: важливо, щоб не зменшувалася спільна робота заради справедливого миру

Вибори у США

Нагадаємо, американський президент Джо Байден оголосив, що не балотуватиметься на другий президентський термін. У своєму зверненні він запропонував як кандидат на посаду президента віце-президента Камалу Гарріс. Її кандидатуру підтримали всі 50 голів Демократичної партії.

Що відомо про кандидата у президенти США Камалу Гарріс - у матеріалі РБК-Україна.

Як зазначають експерти, на президентських виборах у США, які відбудуться восени 2024 року, Україна не підтримуватиме ані Камалу Гарріс, ані Дональда Трампа. Головне для нашої країни - зберегти двопартійну підтримку.

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