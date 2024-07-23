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Зеленский о Харрис: важно, чтобы не уменьшалась совместная работа ради справедливого мира

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Украине важно, чтобы не уменьшалась динамика совместной с Соединенными Штатами Америки работы ради справедливого мира.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

"Сегодня же руководитель Офиса (президента - ред.) Андрей Ермак говорил с Филом Гордоном, советником по вопросам национальной безопасности вице-президента США Камалы Харрис. Именно на уровне вице-президента Америка участвовала в первом саммите мира, и важно, чтобы не уменьшалась динамика нашей совместной работы ради справедливого мира" , - сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что "все наши партнеры на всех уровнях знают и узнают в дальнейшем, какие перспективы есть и что справедливый мир действительно может быть возвращен как можно быстрее".

Выборы в США

Напомним, американский президент Джо Байден объявил, что не будет баллотироваться на второй президентский срок. В своем обращении он предложил в качестве кандидата на пост президента вице-президента Камала Харрис. Ее кандидатуру поддержали все 50 председателей Демократической партии.

Что известно о кандидате в президенты США Камале Харрис - в материале РБК-Украина.

Как отмечают эксперты, на президентских выборах в США, которые состоятся осенью 2024 года, Украина не будет поддерживать ни Камалу Харрис, ни Дональда Трампа. Главное для нашей страны - сохранить двухпартийную поддержку.

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Владимир ЗеленскийСоединенные Штаты АмерикиКамала Харрис