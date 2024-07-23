Зеленский о Харрис: важно, чтобы не уменьшалась совместная работа ради справедливого мира

Выборы в США

Напомним, американский президент Джо Байден объявил, что не будет баллотироваться на второй президентский срок. В своем обращении он предложил в качестве кандидата на пост президента вице-президента Камала Харрис. Ее кандидатуру поддержали все 50 председателей Демократической партии.

Что известно о кандидате в президенты США Камале Харрис - в материале РБК-Украина.

Как отмечают эксперты, на президентских выборах в США, которые состоятся осенью 2024 года, Украина не будет поддерживать ни Камалу Харрис, ни Дональда Трампа. Главное для нашей страны - сохранить двухпартийную поддержку.

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