Зеленский на форуме в Давосе выступит со спецзаявлением

Президент Украины Владимир Зеленский на экономическом форуме в Давосе выступит со спецзаявлением. Об этом говорится на сайте форума.

Выступление украинского президента запланировано на 22 января 17:45 (по киевскому времени).

Отметим, вместе с Зеленским в Давос прибудут лидер партии "Слуга народа" Давид Арахамия, первый заместитель Александр Корниенко, заместитель Евгения Кравчук, депутаты Дмитрий Налухе, Святослав Юраш, Елизавета Ясько.

Сегодня форум уже прибыл президент США Дональд Трамп. Он планирует встретиться с иракским лидером Бархамом Салехом на полях Всемирного экономического форума в Давосе.

В рамках традиционной ежегодной встречи в Давосе будет дан старт двум глобальным инициативам. Одна из инициатив - глобальная образовательная программа, которая позволит научить 1 млрд людей по всему миру. Вторая - высадка по всему миру 1 млрд деревьев.

На форум приедут около 3000 лидеров из 117 стран, включая руководителей 53 стран и правительств. Будут главы стран и правительств Австрии, Италии, Испании, Нидерландов, Греции, Польши, Швейцарии, Афганистана, Пакистана, Ирака, Сингапура, Эквадора, Колумбии, Иордании и др.