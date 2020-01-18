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Трамп намерен встретиться с президентом Ирака в Давосе

Новости » В мире     18.01.2020 - 06:23
Трамп намерен встретиться с президентом Ирака в Давосе
Иллюстративное фото (facebook. com/POTUS)

На данный момент идут консультации по деталям переговоров двух президентов

Администрация американского президента Дональда Трампа обсуждает возможность его встречи с иракским лидером Бархамом Салехом на полях Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CBS.

На данный момент идут консультации по деталям переговоров двух президентов. В Белом доме на предстоящую встречу смотрят с оптимизмом.

Переговоры в Давосе, если они состоятся, станут первой официальной встречей Трампа с представителями властей Ирака после обострении ситуации на фоне убийства иранского генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани в Тегеране 2 января.

Также сообщается, что Трамп намерен также побеседовать с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Отметим, Всемирный экономический форум пройдет с 21 по 24 января в Давосе.

Напомним, что ситуация на Ближнем Востоке серьезно обострилась после того, как 3 января США провели операцию в ходе которой вблизи аэропорта в Багдаде был убит иранский генерал Касем Сулеймани.

Впоследствии 5 января парламент Ирака проголосовал за вывод войск возглавляемой США коалиции с территории страны. Иракский премьер-министр Адиль Абду-Махди назвал такое решение лучшим для Ирака.

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Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиИракДональд Трамп
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