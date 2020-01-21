Зеленський на форумі в Давосі виступить зі спецзаявою

Президент України Володимир Зеленський на економічному форумі в Давосі виступить зі спецзаявою. Про це йдеться на сайті форуму.

Виступ українського президента запланований на 22 січня 17:45 (за київським часом).

Зазначимо, разом з Зеленським у Давос прибудуть лідер партії "Слуга народу" Давид Арахамія, перший заступник Олександр Корнієнко, заступник Євгенія Кравчук, депутати Дмитро Налухе, Святослав Юраш, Єлизавета Ясько.

Сьогодні форум уже прибув президент США Дональд Трамп. Він планує зустрітись з іракським лідером Бархамом Салехом на полях Всесвітнього економічного форуму в Давосі.

У рамках традиційної щорічної зустрічі в Давосі буде дано старт двом глобальним ініціативам. Одна з ініціатив - глобальна освітня програма, яка дозволить навчити 1 млрд людей по всьому світу. Друга - висадка по всьому світу 1 млрд дерев.

На форум приїдуть майже 3000 лідерів з 117 країн, включаючи керівників 53 країн і урядів. Будуть глави країн і урядів Австрії, Італії, Іспанії, Нідерландів, Греції, Польщі, Швейцарії, Афганістану, Пакистану, Іраку, Сінгапуру, Еквадору, Колумбії, Йорданії та ін.