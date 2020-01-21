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Трамп прибыл на экономический форум в Давосе

Новости » Политика     21.01.2020 - 11:11
Трамп прибыл на экономический форум в Давосе
Фото: Дональд Трамп (twitter.com/realDonaldTrump)

В Давосе состоится Всемирный экономический форум

Президент США Дональд Трамп прибыл в Давос на Всемирный экономический форум. Об этом сообщает AFP.

Отметим, сегодня, 21 января, в Давосе стартует форум, в котором примут участие президенты Украины, России, США и других стран.

Главной темой Давосского форума в этом году станет формирование капитализма для всех заинтересованных сторон. Форум откроется вступительным обращением основателя ВЭФ Клауса Шваба.

В рамках традиционной ежегодной встречи в Давосе будет дан старт двум глобальным инициативам. Одна из инициатив - глобальная образовательная программа, которая позволит обучить 1 млрд человек по всему миру. Вторая - высадка по всему миру 1 млрд деревьев.

Информацию о том, что 22 января на форуме будет президент Украины Владимир Зеленский сообщили в Офисе украинского президента. В партии "Слуга народа" сообщили, что места в гостиницах Давоса забронированы для 17 парламентариев "СН": главе фракции Давиду Арахамии, первому заму Александру Корниенко, заму Евгении Кравчук, депутатам Дмитрию Налухе, Святославу Юрашу, Елизавете Ясько.

Более половины американцев поддержали импичмент Трампа, - опрос В Давосе стартует Всемирный экономический форум
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