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Зеленський про формулу миру: після саміту лідерів буде документ, який передадуть РФ

Фото: український президент Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Каріна Левицька

Після саміту лідерів щодо "формули миру" буде сформовано документ, який передадуть на розгляд Російській Федерації. Якщо Кремль буде готовий його сприйняти - переговори стануть актуальними.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію великої прес-конференції президента України Володимира Зеленського.

"Коли саміт лідерів відбудеться... буде домовленість між країнами щодо фундаментальних речей, з якими ми почнемо працювати і готувати відповідний документ", - пояснив президент.

Глава держави зауважив, що по готовності цей документ, через посередників, буде передано представникам Росії.

"Якщо вона (Росія, - ред.) буде готова цей документ сприймати, тоді це буде означати, що питання щодо переговорів актуальне", - підкреслив президент.

Переговори України та РФ

Україна та Росія проводили кілька раундів перемовин на початку повномасштабного вторгнення 2022 року, однак зараз вони "на паузі". Українська влада наголошує, що Україна не повернеться за стіл переговорів, поки Москва не виведе свої війська.

В листопаді телеканал NBC News із посиланням на американських та європейських чиновників заявив, що США та ЄС почали непублічно обговорювати з Україною питання про можливі мирні переговори з Росією. За даними ЗМІ, ці розмови включали питання, від чого Україні, можливо, доведеться відмовитися в обмін на світ.

Того ж дня президент Володимир Зеленський спростував заяви ЗМІ. Він наголосив, що на Україну у питанні переговорів ніхто не тисне.

Також нагадаємо, раніше Зеленський заявив, що Росія націлена не тільки на землю, ресурси або українців. Україна - лише сходинка для Кремля.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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