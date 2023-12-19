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Зеленский о формуле мира: после саммита лидеров будет документ, который передадут РФ

Фото: украинский президент Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

После саммита лидеров по "формуле мира" будет сформирован документ, который передадут на рассмотрение Российской Федерации. Если Кремль будет готов его воспринять - переговоры станут актуальными.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию пресс-конференции президента Украины Владимира Зеленского.

"Когда саммит лидеров состоится... будет договоренность между странами относительно фундаментальных вещей, с которыми мы начнем работать и готовить соответствующий документ", - пояснил президент.

Глава государства отметил, что по готовности этот документ, через посредников, будет передан представителям России.

"Если она (Россия, - ред.) будет готова этот документ воспринимать, тогда это будет означать, что вопрос о переговорах актуален", - подчеркнул президент.

Переговоры Украины и РФ

Украина и Россия проводили несколько раундов переговоров в начале полномасштабного вторжения в 2022 году, однако сейчас они "на паузе". Украинские власти подчеркивают, что Украина не вернется за стол переговоров, пока Москва не выведет свои войска.

В ноябре телеканал NBC News со ссылкой на американских и европейских чиновников заявил, что США и ЕС начали не публично обсуждать с Украиной вопрос о возможных мирных переговорах с Россией. По данным СМИ, эти разговоры включали в себя вопрос, от чего Украине, возможно, придется отказаться в обмен на мир.

В тот же день президент Владимир Зеленский опроверг заявления СМИ. Он подчеркнул, что на Украину в вопросе переговоров никто не давит.

Также напомним, что ранее Зеленский заявил, что Россия нацелена не только на землю, ресурсы или украинцев. Украина – только ступенька для Кремля.

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