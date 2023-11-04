США та ЄС непублічно обговорюють з Україною можливість мирних переговорів з РФ, - NBC

Посадовці з США та ЄС почали непублічно обговорювати з Україною питання можливих переговорів з Росією.Припускається, що у цих обговореннях йшлося про територіальні поступки з боку України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC News .

Посилаючись на слова чиновників, видання зазначає, що ці розмови включали дуже широке обговорення того, від чого Україні, можливо, доведеться відмовитися, щоб досягти угоди з РФ.

Одне з цих обговорень відбулося на минулій зустрічі з оборони України у форматі "Рамштайн". За словами джерел, ці дискусії є відображенням ситуації на фронті та політичної ситуації у Європі та США.

Американські і європейські посадовці почали обговорювати можливість переговорів між Україною та РФ на тлі того, що війна зайшла у глухий кут, а також сумнівів у змозі продовжити допомогу Україні.

Американський телеканал стверджує, що в уряді США занепокоєні тим, наскільки менше уваги привертає війна в Україні з моменту нового загострення на Близькому Сході. Така зміна може ускладнити отримання додаткової допомоги для України.

Посадовці також вважають, що Україна матиме час до кінця року або трохи більше, поки дискусії про мирні переговори не стануть гучнішими. При цьому, як зазначили джерела, адміністрація президента США Джо Байдена не бачить жодних ознак того, що російський диктатор Володимир Путін готовий до переговорів.

Американські чиновники вважають, що Путін навмисно чекає втоми Заходу або продовжить воювати, поки США та союзники не втратять підтримку фінансування України, або поки допомога для українців стане надто дорогою.

Переговори України та РФ

Варто зазначити, що Україна та Росія проводили декілька раундів переговорів на початку повномасштабного вторгнення. Але наразі вони "на паузі".

Президент Володимир Зеленський та інші представники влада наголошували, що Україна не повернеться за стіл переговорів, поки Москва не виведе свої війська.

Нагадаємо, нещодавно видання The Washington Post повідомило, що українська і російська делегації обговорюють три питання: обмін полоненими і тілами загиблих військових, судноплавство у Чорному морі та повернення депортованих українських дітей.

При цьому міністр закордонних справ Дмитро Кулеба наголосив, що Україна не веде з Росією жодних так званих "таємних переговорів".