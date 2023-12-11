"Україна - лише сходинка для РФ". Зеленський заявив, що Путін має програти у війні

Росія націлена не тільки на землю, ресурси або українців. Україна - лише сходинка для Кремля.

Про це заявив президент Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ глави держави у Національному університеті оборони у Вашингтоні.

"Росія націлена не тільки на землю, ресурси або людей України. Її не влаштує ні частина України, ні навіть уся вона. Україна - лише сходинка для Росії, спосіб поводитися як стара імперія, що померла 1989 року, і кидати виклик свободі скрізь, де захоче російський цар", - заявив він.

Зеленський підкреслив, що російський диктатор Володимир Путін має програти у війні з Україною.

"Путін має програти - щоб усі інші, хто розглядає війну Росії з Україною як свою особисту лекцію в так званому "Університеті агресії", зрозуміли це голосно і ясно. Путін має програти!" - підкреслив президент.

Переговори України та РФ

Україна та Росія проводили кілька раундів перемовин на початку повномасштабного вторгнення 2022 року, однак зараз вони "на паузі". Українська влада наголошує, що Україна не повернеться за стіл переговорів, поки Москва не виведе свої війська.

Нещодавно телеканал NBC News із посиланням на американських та європейських чиновників заявив, що США та ЄС почали непублічно обговорювати з Україною питання про можливі мирні переговори з Росією. За даними ЗМІ, ці розмови включали питання, від чого Україні, можливо, доведеться відмовитися в обмін на світ.

Того ж дня президент Володимир Зеленський спростував заяви ЗМІ. Він наголосив, що на Україну у питанні переговорів ніхто не тисне.

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