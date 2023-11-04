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"Ніхто не тисне на мене". Зеленський спростував інформацію щодо переговорів з РФ

Київ, Субота 04 листопада 2023 15:14
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"Ніхто не тисне на мене". Зеленський спростував інформацію щодо переговорів з РФ Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Президент України Володимир Зеленський спростував інформацію ЗМІ про нібито обговорення можливих мирних переговорів України з Росією. Він заявив, що тиск з боку парнерів немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Зеленського під час пресконференції з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

"Усі знають моє ставлення, яке збігається зі ставленням українського суспільства. Ніхто не тисне на мене сьогодні. Усе це було на початку війни і до війни. На сьогодні ніхто не тисне з лідерів ЄС, Сполучених Штатів", - сказав глава держави.

Зеленський вчергове наголосив, що Україна не готова до територіальних поступок.

"Щоб ми зараз сіли з Росією, розмовляли і щось їй віддавали - не буде такого", - наголосив президент.

Що цьому передувало

Американський телеканал NBC News з посиланням на американських та європейських чиновників заявив, що США та ЄС почали непублічно обговорювати з Україною питання можливих мирних переговорів з Росією. За даними ЗМІ, ці розмови включали питання, від чого Україні, можливо, доведеться відмовитися в обмін на мир.

Одне з цих обговорень відбулося на минулій зустрічі з оборони України у форматі "Рамштайн".

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