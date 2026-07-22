Зеленський, Федоров чи Залужний? Кому наразі найбільше довіряють українці

Колишній міністр оборони Михайло Федоров увірвався до трійки лідерів у рейтингу довіри українців. Водночас обійти ексголовкома ЗСУ Валерія Залужного йому не вдалося.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати опитування Rating Group.
Нове репрезентативне опитування населення України відбулося 20-21 липня 2026 року.
Так, вдалося дізнатися, як змінився рівень довіри громадян до посадовців, громадських і політичних діячів на тлі останніх подій в країні.
Як виявилося, найвищий рівень довіри серед українців мають:
Що цікаво, протягом минулого тижня рівень довіри до Федорова рекордно зріс - із 35% до 65%. А от довіра до Сирського знизилася з 39% до 23%.
До слова, раніше ми писали, що Зеленський запропонував Федорову нову посаду.
Також РБК-Україна розповідало, що Сирський виступив із першою заявою після свого звільнення.
Окрім того, стало відомо, хто очолив Генштаб ЗСУ замість Гнатова.