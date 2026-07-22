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Зеленський, Федоров чи Залужний? Кому наразі найбільше довіряють українці

14:37 22.07.2026 Ср
1 хв
У рейтингу довіри відбулися різкі зміни
aimg Юлія Капітонова
Фото: Валерій Залужний, Володимир Зеленський, Михайло Федоров (колаж)

Колишній міністр оборони Михайло Федоров увірвався до трійки лідерів у рейтингу довіри українців. Водночас обійти ексголовкома ЗСУ Валерія Залужного йому не вдалося.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати опитування Rating Group.

Нове репрезентативне опитування населення України відбулося 20-21 липня 2026 року.

Так, вдалося дізнатися, як змінився рівень довіри громадян до посадовців, громадських і політичних діячів на тлі останніх подій в країні.

Як виявилося, найвищий рівень довіри серед українців мають:

  1. Валерій Залужний (70%) - колишній головнокомандувач ЗСУ та чинний посол України у Великій Британії;
  2. Михайло Федоров (65%) - ексміністр оборони України;
  3. Кирило Буданов (62%) - очільник Офісу президента України;
  4. Володимир Зеленський (59%) - президент України;
  5. Олександр Усик (54%) - український боксер;
  6. Олександр Сирський (23%) - колишній головнокомандувач ЗСУ;
  7. Петро Порошенко (21%) - п’ятий президент України та депутат ВРУ.

Що цікаво, протягом минулого тижня рівень довіри до Федорова рекордно зріс - із 35% до 65%. А от довіра до Сирського знизилася з 39% до 23%.

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Володимир ЗеленськийМихайло ФедоровВалерій ЗалужнийОлександр Сирський