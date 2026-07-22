Зеленський, Федоров чи Залужний? Кому наразі найбільше довіряють українці

Нове репрезентативне опитування населення України відбулося 20-21 липня 2026 року.

Так, вдалося дізнатися, як змінився рівень довіри громадян до посадовців, громадських і політичних діячів на тлі останніх подій в країні.

Як виявилося, найвищий рівень довіри серед українців мають:

Валерій Залужний (70%) - колишній головнокомандувач ЗСУ та чинний посол України у Великій Британії; Михайло Федоров (65%) - ексміністр оборони України; Кирило Буданов (62%) - очільник Офісу президента України; Володимир Зеленський (59%) - президент України; Олександр Усик (54%) - український боксер; Олександр Сирський (23%) - колишній головнокомандувач ЗСУ; Петро Порошенко (21%) - п’ятий президент України та депутат ВРУ.

Що цікаво, протягом минулого тижня рівень довіри до Федорова рекордно зріс - із 35% до 65%. А от довіра до Сирського знизилася з 39% до 23%.