Зеленский, Федоров или Залужный? Кому сейчас больше всего доверяют украинцы

Новый репрезентативный опрос населения Украины проходил 20-21 июля 2026 года.

Так, удалось узнать, как изменился уровень доверия граждан к должностным лицам, общественным и политическим деятелям на фоне последних событий в стране.

Как оказалось, наивысший уровень доверия среди украинцев имеют:

Валерий Залужный (70%) - бывший главнокомандующий ВСУ и действующий посол Украины в Великобритании; Михаил Федоров (65%) - экс-министр обороны Украины; Кирилл Буданов (62%) - глава Офиса президента Украины; Владимир Зеленский (59%) - президент Украины; Александр Усик (54%) - украинский боксер; Александр Сырский (23%) - бывший главнокомандующий ВСУ; Петр Порошенко (21%) - пятый президент Украины и депутат ВРУ.

Что интересно, в течение прошлой недели уровень доверия к Федорову рекордно вырос - с 35% до 65%. А вот доверие к Сырскому снизилось с 39% до 23%.