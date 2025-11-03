Зеленський про мирну ініціативу: конкретного плану поки немає
Президент Володимир Зеленський заявив, що не бачив жодного узгодженого "європейського мирного плану з 12 пунктів", про який останнім часом говорять у медіа.
Про це на брифінгу заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
За його словами, поки що існують лише окремі ідеї та пропозиції від різних європейських сторін.
"Важливо в цьому питанні, чи бачив я як президент України цей план. Ні. Мені здається, це і є відповідь на всі питання. Є різні європейські мислення і пропозиції щодо мирного врегулювання", - сказав Зеленський.
Він також висловив подив через заяви про нібито участь Росії у можливих переговорах.
"Дивно чути, що Росія сидить за столом перемовин, адже зараз ні один європейський лідер чи президент США не може змусити її до цього", - наголосив глава держави.
Зеленський підкреслив, що будь-які подальші ініціативи щодо миру мають обговорюватися за участі США, оскільки без американської політичної та військової підтримки перехід до дипломатичного етапу неможливий.
"Наша позиція така: зараз тривають консультації між радниками, є кілька паралельних розмов, але жодного готового плану поки немає. Якщо Європа напрацює конкретну пропозицію, ми будемо узгоджувати її зі США, адже в них своє бачення", - додав президент.
Мирний план Європи та України
Як повідомляє Bloomberg із посиланням на інсайдерів, Україна разом із європейськими партнерами розробляє мирну ініціативу з дванадцяти ключових пунктів.
Координацію процесу, за попередніми планами, має здійснювати спеціально створена мирна комісія, яку очолить президент США Дональд Трамп. Водночас поки невідомо, чи отримала ця ініціатива офіційну підтримку Вашингтона.
Зеленський нещодавно підтвердив, що наприкінці тижня радники від України та країн ЄС проведуть зустріч для детального обговорення шляхів завершення російської агресії.
За даними РБК-Україна, подальший прогрес у формуванні остаточного плану миру для України значною мірою залежатиме від результатів переговорів між Дональдом Трампом і лідером Китаю Сі Цзіньпіном, які відбулися 30 жовтня.
А ось голова Офісу президента Андрій Єрмак розповів, що Україна та її союзники спільно розробляють мирний план, це буде єдиний документ. За його словами, альтернативних "планів" від окремих країн не існує.